Курс гривні до євро зміцнився до 33,53 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 29 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,79 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 33,53 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс валют

Нацбанк на 29 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2778,67 (28 квітня - 2777,15);

100 EUR - 3352,6 (28 квітня - 3355,77).

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,78/27,80 грн/дол., до євро - на рівні 33,53/33,55 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 28 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,77 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій