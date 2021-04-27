Курс гривні до євро зміцнився до 33,56 грн/євро.

Національний банк України на середу, 28 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,77 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 33,56 грн/євро, тобто гривня зміцнилася також на 9 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс валют

Нацбанк на 27 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2777,15 (27 квітня - 2785,58);

100 EUR - 3355,77 (27 квітня - 3365,12).

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,77/27,79 грн/дол., до євро - на рівні 33,56/33,58 грн/євро.

Що цьому передувало

Національний банк України на вівторок, 27 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,86 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій