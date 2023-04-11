Одержувачу житлових субсидій і пільг не потрібно витрачати час на пошук інформації, заповнювати бланки, стояти в чергах, а потім тривалий час чекати на рішення.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення, яке сприятиме спрощенню процедури обігу та прискоренню прийняття рішення щодо призначення субсидій.

Як повідомляє прес-служба регулятора, на своєму засіданні НКРЕКП прийняла постанову "Про оприлюднення інформації для користувачів програми житлових субсидій " з метою налагодження більш ефективної комунікації між виконавцями/постачальниками житлово-комунальних послуг та Пенсійним фондом України та оптимізації процедури доступу таких одержувачів до інформації щодо діючих цін/тарифів на комунальні послуги.

"Таким чином, держава працює над мінімізацією часу, який витрачає людина або сім'я на призначення соціальних допомог, і максимально автоматизує процес їх отримання до одного кліка в електронному кабінеті на сайті Пенсійного фонду України або в "Дії", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Прес-служба пояснила, що такий механізм спрямований на максимальне спрощення процедури звернення і швидке прийняття рішення щодо надання соціальних виплат - коли одержувачу житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг не потрібно витрачати час на пошук тієї чи іншої інформації, заповнювати бланки, стояти в чергах, а потім тривалий час чекати на рішення.

Субсидія під час війни

Квітень 2023 року буде останнім місяцем у році, коли українцям нараховуватимуть призначені раніше субсидії. Протягом місяця субсидії призначать заново і за необхідності перерахують.

Після квітня субсидію не нараховуватимуть тим, у кого є борги по комунальних послугах. Українці не матимуть права на субсидію, якщо борг становить більше 680 гривень і прострочений на три місяці.

Щоб отримати допомогу від держави, потрібно погасити борги і надати документи про сплату боргу при оформленні субсидії.

Законом передбачені випадки, коли людина не тільки втрачає право на отримання субсидії, а й також зобов'язана повернути отриману грошову допомогу державі.

Відбувається це в тих випадках, якщо людина не повідомила про виникнення обставин, які впливають на перегляд розміру субсидії або права її отримувати. Повідомити про це потрібно протягом 30 днів, інакше доведеться повернути субсидію Україні.

Також виплати потрібно буде повернути в тому випадку, якщо людина вказала неправдиві дані при заяві про отримання субсидії.

Вас також можуть зацікавити новини: