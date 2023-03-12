Одна з найбільших мереж терміналів самообслуговування IBox знову приймає поповнення.

В Україні відновили роботу платіжні термінали мережі IBox. Вони були вимкнені кілька днів через ліквідацію банку-партнера АТ "IBOX банк".

"Лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі по основним послугам", - йдеться в повідомленні компанії iBox у Facebook.

Зазначається, що скористатися послугами терміналів самообслуговування можуть клієнти monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar та інших компаній.

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Про те, що термінали IBox знову приймають поповнення, повідомив і один із засновників monobank Олег Гороховський.

Ліквідація Айбокс банк - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "IBOX Bank" та його ліквідацію. В НБУ зазначили, що виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

IBox є однєю з найбільших мереж терміналів самообслуговування в Україні. Після призупинення роботи терміналів у monobank повідомили, що компанії-оператору мережі ТОВ "Мєтапей" потрібен час для укладання нової угоди з іншим банком-партнером замість ліквідованого АТ "IBOX банк". Ця мережа приймала 12-15 млрд грн на місяць поповнення лише карт monobank.

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