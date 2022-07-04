Податкові надходження покрили лише 19,4% від державних витрат у червні.

Податкові надходження до державного бюджету у червні сильно впали, склавши 45 млрд грн проти 73 млрд грн у травні.

Про це заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив в Telegram-каналі.

"Очікувано податкові надходження до державного бюджету в червні сильно впали - лише 45 млрд грн. Для порівняння, в травні цей показник був 73 млрд грн", - написав депутат.

За словами депутата, основними причинами стали відсутність фізичної можливості у бізнесу сплатити заздалегідь податки та особливість цього податкового періоду, також позначається блокування експорту.

"Таким чином, податкові надходження покрили лише 19,4% від державних витрат у червні. Решта - зовсім небагато - митниця, НБУ, ОВДП і міжнародні партнери. У будь-якому випадку, велике спасибі бізнесу за те, що в такий важкий час знаходять можливість підтримувати державу", - зазначив Железняк.

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