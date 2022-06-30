За словами Сергія Марченка, держава у повному обсязі здійснює виплати пенсіонерам, освітянам та медикам, грошове забезпечення військовослужбовців.

Фінансова система України поки справляється з покладеними завданнями, тому за липневі видатки можна не хвилюватись.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання, чи вистачить у липні бюджетних коштів на всі видатки.

"Вже чотири місяці війни, фінансова система поки що справляється з покладеними завданнями, ми повністю здійснюємо виплати пенсіонерам, заробітні плати освітянам та медикам, забезпечуються всі програми, які стосуються захищених статей. В тому числі, один з найперших пріоритетів- грошове забезпечення військовослужбовців. Тому, я не бачу причин, чому ми в липні цього не зможемо зробити. Все буде спокійно і виважено, як і має бути", - зазначив Марченко.

Відповідаючи на запитання про стан справ з податками, та наскільки наразі видатки перевищують доходи, міністр фінансів зауважив, що зараз податки не можуть формувати основну частину держбюджету.

"Тому що економіка багато втратила в період війни і втрачає досі. Це стосується як податкової, так і митниці. Якщо податкова спроможна збирати 70% довоєнних показників, то митниця, на жаль, десь близько 30%. Цей місяць краще, можливо, буде там десь 35% до довоєнних показників",- поінформував Марченко.

Міністр фінансів додав, що нині держбюджет переважно наповнюється за рахунок продажу військових облігацій та допомоги міжнародних партнерів.

"Ми робимо максимальну промоцію військових облігацій… В червні нам вдалося залучити 4,4 млрд дол. США, і це суттєва допомога для фінансування бюджету та виконання всіх наших зобов’язань", - підкреслив Марченко.

Також міністр фінансів відповів на репліку ведучого щодо питання фінансування армії та діяльності волонтерських організацій, які з початку війни і до сьогодні продовжують збирати кошти для українських бійців.

"Волонтери - це важливо, але держава на сьогодні забезпечує суттєві показники (фінансування армії – УНІАН). Наприклад, березень – це 76 млрд грн., квітень - 83 млрд грн, в травні - 118 млрд грн. Я думаю, в червні цифра буде співставна з травнем. Тому, волонтери - це добре і це дійсно допомога армії, але більшу допомогу, ніж держава, ніхто армії надати не може", - підкреслив Марченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 червня, у Мінфіні повідомили, що грант від США на 1,3 млрд дол. вже надійшов до держбюджету України, кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків. Наступний грант від США може надійти вже у липні.