Нагадаємо, військовий збір для фінансування ЗСУ у 1,5% від доходів запровадили в Україні у 2014 році.

Кабмін врегулював питання щодо оподаткування доходів українських військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях під час повномасштабного вторгення РФ.

Як йдеться у поясненні Міноборони, військовим збором нe оподатковуватимуть доходи бійців на період їхньої участі у боях проти російських окупантів.

Відповідні зміни до постанови уряду від 30 грудня 2015 р. № 1161 були внесені 17 березня.

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У новій версії постанови визначено умови, за яких можна отримати пільгу з оподаткування військовим збором грошового забезпечення. Ця пільга стосується безпосередніх учасників бойових дій в умовах воєнного стану.

Для отримання пільги потрібно надати витяги (копії) наказів командирів (начальників), які підтверджують виплату додаткової винагороди.

Нагадаємо, військовий збір для фінансування ЗСУ у 1,5% від доходів запровадили в Україні у 2014 році.

Виплати військовим в Україні

У кінці лютого 2022 року Кабмін ухвалив відповідну постанову про зарплату військовим, які беруть участь у бойових діях, у 100 тисяч гривень на місяць.

Низці інших категорій військовослужбовців виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн на місяць.

З 1 лютого 2023 року розмір додаткових виплат для військовослужбовців залежатиме від районів їхнього перебування. 100 тисяч гривень виплачуватимуть усім тим, хто виконує бойові завдання на передовій.

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