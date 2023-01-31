Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

З 1 лютого розмір додаткових виплат для військовослужбовців залежатиме від районів їхнього перебування. Також вплиматиме складність і специфіка бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України щодо нового порядку нарахування грошового забезпечення. Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

"Бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти - виплати в розмірі 100 тис. грн для них також зберігаються. Анонсовані зміни стосуються винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів військових закладів вищої освіти, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій", - наголошується в повідомленні.

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Зауважується, що рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України.

Зокрема, наразі всі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тисяч гривень. Водночас бійці, які з ризиком для життя виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати - 30 тис. грн.

"У зв'язку з цим назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України", - зазначається в повідомленні.

Для того, щоб підвищити рівень соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей, 1 лютого будуть збільшені розміри щомісячного основного грошового забезпечення військовослужбовців без додаткової винагороди.

Мінімальний його рівень для Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України становитиме не менш ніж 20 тис. 100 грн, для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції - на рівні не менш ніж 17 тис. грн.

Виплати військовим - що відомо

Як поввідомляв УНІАН, після початкку повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський 27 лютого 2022 року заявив, що заробітна платня українських військовослужбовців складатиме 100 тис. грн на місяць.

Уже 28 лютого Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову, якою передбачено платити військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, по 100 тисяч гривень на місяць. В умовах воєнного стану низці ін6ших категорій військовослужбовців, виплачується додаткова винагорода в розмірі 30000 грн в розрахунку на місяць.

Сім'ям наших військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

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