Новий механізм покликаний спростити виплати.

Українцям буде легше отримати одноразову допомогу для сімей загиблих волонтерів та волонтерів з інвалідністю. Кошти виплачуватимуть автоматично після подання першої заяви.

Міністерство ветеранів України у Facebook повідомило, що Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує механізм отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності волонтера.

"Раніше процес був складним і вимагав двох окремих звернень: спочатку потрібно було подати заяву до Мінветеранів для ухвалення рішення про виплату. Потім - звернутися до структурного підрозділу, щоб отримати гроші. Тепер Мінветеранів самостійно здійснюватиме виплату; заявник одразу зазначає банківський рахунок у першій заяві - більше жодних додаткових звернень", - ідеться в повідомленні.

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Щоб отримати гроші, документи можна подати:

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) незалежно від місця реєстрації;

поштою або електронною поштою безпосередньо до Міністерства у справах ветеранів.

Також уряд затвердив нові форми заяв та уточнив перелік необхідних документів.

Виплати для військових - останні новини

Засновниця ГО "Адвокати для військовослужбовців" Євгенія Рябека розповіла, що після поранення військовий продовжує отримувати грошове забезпечення та додаткові виплати під час лікування.

При цьому юрист Тарас Боровський пояснив механізм виплат рідним загиблих воїнів. Він зазначив, що спочатку рідні отримують тільки 20% від усієї суми.

Зі свого боку речник Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін повідомив, що поранені бійці та родичі загиблих захисників України мають право на грошову допомогу, але процес може затягнутися до півроку через бюрократію.

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