Зазначається, що грошову допомогу ветерану або рідним загиблого виплачують за посередництва ТЦК.

Поранені бійці та родичі загиблих захисників України мають право на грошову допомогу. Процес може зайняти до півроку через бюрократію.

Видання "Суспільне" пише, що спікер Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін уточнив, що одноразова допомога виплачується у випадках, коли військовий дістав інвалідність, тимчасової втрати працездатності або загинув за посередництва ТЦК. При цьому він уточнив, що виплатами чинним військовим займається військова частина, за якою закріплений боєць.

За словами Істоміна, постраждалому бійцю допомогу виплачують однією сумою після встановлення обставин отримання поранення. Що стосується загиблого військового, то його родичам сума в 15 мільйонів гривень виплачується частинами - 1/5 частина суми одразу, а решта - протягом 40 місяців.

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Також він пояснив алгоритм першого нарахування:

громадянин звертається до ТЦК;

встановлюються обставини події та військова частина;

ТЦК робить запити на військову частину, щоб отримати документи та інформацію про загибель та інше;

збір і перевірка пакета документів у ТЦК;

надсилання документів до Міноборони;

ухвалення рішення про виплату в оборонному відомстві.

"Звичайно, військові частини можуть бути в районі виконання завдань, працюють по-різному. Відповідь від військової частини, а часом буває, що це листування неодноразове, може тривати справді довго, в районі двох місяців. Потрібно розуміти, що ці документи не надсилаються, умовно кажучи, поштою. Вони надсилаються тільки фельд'єгерським поштовим зв'язком", - підсумував представник Полтавського обласного ТЦК і СП.

Виплати військовим та їхнім родинам - важливі новини

Раніше військовий із позивним "Єврей" розповів про те, що пораненим бійцям ЗСУ масово відмовляють у виплатах. За його словами, дуже багато бійців потрапляють із пораненнями в госпіталі, після чого їх виводять поза штатом і "платять копійки".

Крім того, юрист Тарас Боровський пояснив механізм виплат рідним загиблих воїнів. Він зазначив, що спочатку рідні отримують лише 20% від усієї суми.

19 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11407, який дасть змогу військовим самостійно визначити, хто отримуватиме виплати в разі їхнього полону або зникнення безвісти.

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