Соціальні стипендії Верховної Ради України можуть отримати студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості.

В Україні підвищено розмір соціальних стипендій Верховної Ради України для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування дітей, а також дітей з малозабезпечених сімей.

Про це йдеться в роз'ясненні прес-служби Міністерства освіти та науки України у зв'язку з прийняттям 15 липня 2022 року Кабінетом міністрів постанови "Деякі питання призначення та виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів професійної вищої та вищої освіти" №796, що затверджує Порядок призначення та виплати соціальних стипендій ВРУ здобувачам професійної вищої та вищої освіти.

У Міносвіти зазначають, що згідно з прийнятим рішенням, право на отримання соціальних стипендій ВРУ мають студенти (курсанти) закладів професійної та вищої освіти, які навчаються за державним замовленням за денною формою здобуття освіти, з числа:

дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування дітей;

осіб, які в період навчання у віці 18-23 років залишилися без батьків (батьки яких померли, оголошені померлими, загинули або пропали безвісти);

студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

Розмір стипендій:

Щодо розміру соціальних стипендій повідомляється, що для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які навчаються в закладах професійної та вищої освіти, вона становитиме:

віком до 18 років - 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, встановленого законом на 1 січня відповідного календарного року;

віком 18-23 років - 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня відповідного календарного року.

Студентам закладів професійної та вищої освіти із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям":

для тих, хто навчається у закладах професійної вищої освіти стипендія ВРУ виплачуватиметься у розмірі 1 тис. 335 грн; у закладах вищої освіти ‒ 1 тис. 770 грн.

Соціальні стипендії Верховної Ради України можуть отримати студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та включені до рейтингу успішності.

Зазначені стипендії призначаються та виплачуються додатково до інших стипендій або грантів, призначених фізичними або юридичними особами (у тому числі й академічної або соціальної стипендії, призначеної закладом освіти), державної допомоги, наданої відповідно до законодавства.

Світовий банк і стипендії:

19 квітня 2022 року Україна отримала від Світового банку транш на 88,6 млн доларів на відшкодування витрат уряду України для виплат академічних та соціальних стипендій.

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