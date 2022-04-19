Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету України.

Сьогодні, 19 квітня, Україна отримала від Світового банку транш на 88,6 млн доларів на відшкодування витрат уряду України для виплат академічних і соціальних стипендій.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що ці кошти були надані банком в рамках проекту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів".

Зазначені кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету України.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

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