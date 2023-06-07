Інфляція сповільнилася приблизно до 15,5%.

У квітні 2023 року споживча інфляція в Україні знизилася до 17,9% в річному численні.

Відповідно до макроекономічного та монетарного огляду НБУ, уповільнення зростання цін тривало і в травні. Інфляція сповільнилася приблизно до 15,5%. За даними НБУ, подорожчання продовольчих товарів істотно сповільнилося, що пояснюється зниженням темпів зростання витрат на сировину та пальне, відновленням виробничих та логістичних ланцюгів, в тому числі на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

Як зазначається в матеріалах НБУ, зниження світових цін на тлі слабкого попиту, а також невизначеність, пов'язана з обмеженням транзиту продовольства через сусідні країни ЄС, зумовили уповільнення подорожчання молочних продуктів і соняшникової олії.

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Ціни на крупу та борошно знизилися, а на цукор - сповільнили зростання завдяки достатнім для внутрішніх потреб врожаям минулого року. Річні темпи зростання цін на яйця прискорилися.

Що відбувається з інфляцією в Україні

27 квітня 2023 року НБУ змінив прогноз інфляції на 2023 рік. Нацбанк очікує, що в 2023 році інфляція в Україні сповільниться до 14,8%, а в наступні роки - повернеться до однознакового рівня.

Очікується, що подальшому зниженню інфляції сприятимуть, зокрема, здешевлення енергоносіїв на світових ринках і стриманий внутрішній попит. Прогнозується поліпшення інфляційних очікувань, а також нарощування пропозиції товарів завдяки відновленню оптимальних логістичних шляхів і виробничих потужностей.

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