Інфляція з початку року становить 7,5%.

Споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року - склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку у вересні у порівнянні з серпнем 2021 року зросла на 1,2%.

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Відзначається, що з початку року, за січень-вересень 2021 року, інфляція склала 7,5%.

Споживча інфляція в Україні:

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - порівняно з серпнем 2020 року - склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Кабінет міністрів прогнозував уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

Держбюджет-2022:

Глава уряду заявляв, що проект Державного бюджету на 2022 рік буде збалансованим і реалістичним.

Проект Державного бюджету на 2022 рік складено з дефіцитом у 3,5% від валового внутрішнього продукту.

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Автор: Катерина Жирій