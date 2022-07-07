Рішення дозволить спростити для України митні формальності при оформленні документів в ЄС.

Єврокомісія сьогодні, 7 липня, ухвалила рішення про запрошення України стати учасницею Конвенції щодо процедури спільного транзиту (NCTS) і Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами, що означає приєднання держави до "митного безвізу".

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

"Сьогодні (7 липня - УНІАН) на 187-му засіданні робочої групи EU-CTC ухвалено рішення запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту, доповнити цю Конвенцію 36-ю країною – Україною, і запросити Україну приєднатися до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами", - йдеться в повідомленні.

Митний безвіз:

Конвенція про процедуру спільного транзиту є підставою для переміщення товарів між 35 країнами: державами-членами ЄС, країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ/EFTA), Туреччиною, Північною Македонією та Сербією. Технологія, що лежить в основі Конвенції, - Нова комп'ютеризована система транзиту (NCTS). Вона доступна тільки для членів Конвенції.

Щоб приєднатися до Конвенції, Україна повинна ввести NCTS. Державна митна служба з 2021 року почала на національному рівні вводити NCTS.

29 травня 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив законопроект про зміни до Митного кодексу України, необхідні для забезпечення міжнародного застосування нової комп'ютеризованої транзитної системи NCTS та розширення імплементації положень митного законодавства ЄС.

21 червня 2022 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект № 7420 щодо "митного безвізу" та приєднання України до системи NCTS.

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