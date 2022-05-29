Уряд ухвалив проект закону, який стосується змін до Митного кодексу, і тепер документ має розглянути парламент.

Кабінет міністрів ухвалив законопроект про зміни до Митного кодексу України, необхідні для забезпечення міжнародного застосування Нової комп’ютеризованої транзитної системи NCTS та розширення імплементації положень митного законодавства ЄС.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, цей законопроект буде передано на розгляд до Верховної Ради.

"Запропоновані зміни до Митного кодексу надзвичайно важливі для українського бізнесу, зокрема, для пришвидшення проходження товарів через митний кордон та їх митного оформлення, що стало особливо гострою потребою під час війни після 24 лютого. Окрім того, такі зміни необхідні для забезпечення міжнародного застосування NCTS та подальшої гармонізації Митного кодексу України з Митним кодексом ЄС", – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що Україна вже завершує тестування NCTS на відповідність положенням Конвенції про процедуру спільного транзиту. До кінця 2022 року Україна має успішно пройти Оціночну місію та приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарам.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року стало відомо, що Україна вирішила приєднатися до Конвенції про спільний транзит.

Конвенція про процедуру спільного транзиту є основою для переміщення товарів між 35 країнами: державами-членами ЄС, країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ/EFTA), Туреччиною, Північною Македонією та Сербією. Технологія, яка лежить в основі Конвенції, - Нова комп'ютеризована система транзиту (NCTS). Вона доступна лише для членів конвенції.

Щоб приєднатися до Конвенції, Україна має запровадити NCTS. Державна митна служба у 2021 році розпочала на національному рівні запроваджувати NCTS.

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