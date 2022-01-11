Експерти вважають, що сильний долар означатиме слабку гривню.

У 2022 році курс долара залежатиме від опалювального сезону і цін на газ.

Про це повідомляє "НВ Бізнес".

Як пише видання, на думку експертів на початку року на курс валюти впливатиме необхідність купувати газ, щоб пройти опалювальний сезон.

Крім того, аграрії почнуть поповнювати запаси ПММ та добрив. Таким чином, відтік валюти на початку року може спровокувати короткострокове ослаблення гривні.

Як зазначає трейдер групи ICU Віталій Сівач, якщо програми монетарного стимулювання ФРС США і ЄЦБ згорнуть занадто швидко, на глобальних ринках почнеться падіння цін на більшість ризикованих активів.

Читайте такожКурс долара в обмінниках впевнено йде вгору

"Ця тенденція може зміцнити долар, що є поганою новиною для всіх ринків, що розвиваються, включаючи й Україну. Сильний долар означатиме слабку гривню", - підкреслив експерт.

Експерти вважають, що масового приходу інвесторів на ринок гривневих ОВДП не відбудеться через очікуване посилення політичних ризиків, однак і різкого виходу не буде.

Курс на 11 січня:

Національний банк України на вівторок, 11 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,50 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.