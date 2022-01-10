Національний банк України на вівторок, 11 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,50 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 31,12 грн/євро, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,49/27,51 грн/дол., до євро - на рівні 31,11/31,13 грн/євро.
Курс на 10 січня:
Національний банк України на понеділок, 10 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,50 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.
Прогноз на січень:
Експерти прогнозують, що до кінця січня 2022 року долар може торгуватися в діапазоні 27,1 – 27,7 грн, євро – в діапазоні 30,9-31,5 грн.