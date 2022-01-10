Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,12 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 11 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,50 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 31,12 грн/євро, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,49/27,51 грн/дол., до євро - на рівні 31,11/31,13 грн/євро.

Курс на 10 січня:

Національний банк України на понеділок, 10 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,50 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозують, що до кінця січня 2022 року долар може торгуватися в діапазоні 27,1 – 27,7 грн, євро – в діапазоні 30,9-31,5 грн.