Такий крок став відповіддю на обмеження, які російський центробанк наклав на іноземних інвесторів у зв’язку з західними санкціями проти Росії.

Велика Британія відкликала статус визнаної установи у Московської біржі.

Про це стало відомо з оновленого списку визнаних бірж, опублікованого 5 травня британським Управлінням з податкових та митних зборів.

Такий крок став відповіддю на обмеження, які російський центробанк наклав на іноземних інвесторів у зв’язку з західними санкціями проти Росії. Тепер інвестори, які торгують цінними паперами на Мосбіржі, не зможуть отримувати певні податкові пільги Великої Британії.

Ще минулого місяця Лондон повідомляв, що може відкликати статус у Московської біржі. Річ у тому, що 28 лютого центральний банк РФ запровадив обмеження для іноземних інвесторів та заборонив брокерам здійснювати продаж активів нерезидентів на Мосбіржі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Україна та Велика Британія скасували експортні мита та квоти. Угода діятиме 12 місяців, але може бути продовжена за домовленістю між сторонами на новий термін.

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