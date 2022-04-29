22 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія стала 21 державою, яка повертає дипломатичне представництво в Київ.

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс заявляє, що повернулася до Києва.

Про це британський дипломат повідомила у мікроблозі Twitter.

"Це була довга поїздка, але була варта, щоби пройти дистанцію. Так добре бути знову у Києві", - наголосила Сіммонс.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія стала 21 державою, яка повертає дипломатичне представництво в Київ.

Війна в Україні

Російські окупанти продовжують наступальні дії з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

За попередню добу українські захисники знищили 15 повітряних цілей: один літак, п’ять крилатих ракет та дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

29 квітня ЗСУ звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем українських військ.

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