Прийнятим законопроектом пропонується введення нової особливої форми трудового договору – трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Кабмін на засіданні 24 лютого схвалив законопроєкт, яким створюється можливість укладення трудового договору з нефіксованим робочим часом, що, зокрема, врегулює роботу фрілансерів.

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Про це повідомляє Мінекономіки на Урядовому порталі.

Законопроєкт врегульовує трудові відносини, у яких неможливо заздалегідь визначити види, обсяги та періоди виконання тієї чи іншої роботи. Йдеться, зокрема, про роботу фрілансерів.

Документом пропонується введення нової особливої форми трудового договору – трудового договору з нефіксованим робочим часом. Сторони можуть визначати необхідність та час залучення працівника до роботи, її обсяг та режим виконання. Оплата праці здійснюється лише за той час, коли робота фактично виконується.

Працівник зі свого боку отримає всі права та гарантії, передбачені законодавством про працю. Зокрема, щодо належного режиму роботи, часу відпочинку, порядку прийняття на роботу та звільнення з неї, виплати заробітної плати.

У Мінекономіки додали, що законопроектом передбачена гарантована мінімальна кількість оплачуваних годин на місяць.

"Наразі оформлення роботи в подібних випадках відбувається здебільшого за цивільно-правовими договорами, а особи, які виконують такі роботи, позбавлені права та гарантій, встановлених законодавством про працю", - кажуть у Мінекономіки.

"Зокрема, запропонований законопроект створює зручний механізм легалізації праці фрілансерів, що сприятиме посиленню їх соціально-трудового захисту та збереже мобільність працівників", - коментує зміни заступник міністра з питань цифрового розвитку Ігор Дядюра.

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Автор: УНІАН