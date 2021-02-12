В Україні 27% громадян шукають варіанти роботи у віддаленому форматі. Водночас дистанційну роботу пропонують лише 9% роботодавців. Тож, умовно, на одного роботодавця припадає п’ять кандидатів.
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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на дані кадрового порталу grc.ua.
Пропозиції роботодавців для віддаленої роботи:
- для IT-шників - 51%;
- фахівців із продажу - 31%;
- адміністративний персонал – 20%;
- початок кар’єри – 19%;
- маркетинг – 16%.
Хто найактивніше шукає віддалену роботу:
- IT-шники – 19%;
- початок кар’єри, студенти – 13%;
- маркетологи, реклама, PR – 10%;
- продажі – 8%;
- адміністративний персонал – 7%.
Кого роботодавці беруть на віддалену роботу:
- 45% - кандидатів із меншим стажем - від 1 до 3 років;
- 32% - без досвіду роботи взагалі.
"Менше шансів знайти роботу в пошукачів із досвідом роботи від 3 до 6 років. Таких готові працевлаштувати 21% компаній. А от кандидатів із понад 6-річним досвідом шукають лише 2% роботодавців", - зазначається в повідомленні.
Хто шукає віддалену роботу:
- 60% пошукачів мають досвід у понад 6 років;
- 10% - кандидати, які не мають досвіду;
- трохи більше третини хотіли б отримувати зарплату від 14 до 28 тисяч гривень;
- 4% розраховують на дохід в понад 70 тисяч гривень;
- 55% пошукачів – чоловіки;
- 45% - жінки;
- 40% - віком від 18 до 30 років;
- 1% - від 60 років.
Де найбільше пропонують віддалену роботу:
- Київ - 36%;
- Харківська область - 8%;
- Донецька область - 6%.
Де найбільше шукають віддалену роботу:
- Київ - 27%;
- Донецька область – 8%;
- Харківська область - 4%.
Скільки роботодавці готові платити за дистанційну роботу:
- від 21 до 39 тисяч гривень – 44%;
- від 93 тисяч гривень - 7%.
Як зазначається, більшість пошукачів дистанційної роботи (90%) пишуть у своїх резюме, що володіють російською та англійською мовами (75%). Українську знають 52%.
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