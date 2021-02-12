Кадровий портал проаналізував, наскільки роботодавці та пошукачі готові до дистанційної форми співпраці.

В Україні 27% громадян шукають варіанти роботи у віддаленому форматі. Водночас дистанційну роботу пропонують лише 9% роботодавців. Тож, умовно, на одного роботодавця припадає п’ять кандидатів.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на дані кадрового порталу grc.ua.

Пропозиції роботодавців для віддаленої роботи:

для IT-шників - 51%;

фахівців із продажу - 31%;

адміністративний персонал – 20%;

початок кар’єри – 19%;

маркетинг – 16%.

Хто найактивніше шукає віддалену роботу:

IT-шники – 19%;

початок кар’єри, студенти – 13%;

маркетологи, реклама, PR – 10%;

продажі – 8%;

адміністративний персонал – 7%.

Кого роботодавці беруть на віддалену роботу:

45% - кандидатів із меншим стажем - від 1 до 3 років;

32% - без досвіду роботи взагалі.

"Менше шансів знайти роботу в пошукачів із досвідом роботи від 3 до 6 років. Таких готові працевлаштувати 21% компаній. А от кандидатів із понад 6-річним досвідом шукають лише 2% роботодавців", - зазначається в повідомленні.

Хто шукає віддалену роботу:

60% пошукачів мають досвід у понад 6 років;

10% - кандидати, які не мають досвіду;

трохи більше третини хотіли б отримувати зарплату від 14 до 28 тисяч гривень;

4% розраховують на дохід в понад 70 тисяч гривень;

55% пошукачів – чоловіки;

45% - жінки;

40% - віком від 18 до 30 років;

1% - від 60 років.

Де найбільше пропонують віддалену роботу:

Київ - 36%;

Харківська область - 8%;

Донецька область - 6%.

Де найбільше шукають віддалену роботу:

Київ - 27%;

Донецька область – 8%;

Харківська область - 4%.

Скільки роботодавці готові платити за дистанційну роботу:

від 21 до 39 тисяч гривень – 44%;

від 93 тисяч гривень - 7%.

Як зазначається, більшість пошукачів дистанційної роботи (90%) пишуть у своїх резюме, що володіють російською та англійською мовами (75%). Українську знають 52%.

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Автор: УНІАН