Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,40 грн/дол.

Курс готівкового долара у "Приватбанку" подешевшав на 8 копійок - до 37,90 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні залишився на рівні попереднього дня - 41,70 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,40 грн/дол., євро - 40,70 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

Курс долара в квітні

Курс готівкового долара в "ПриватБанку" 23 квітня подорожчав на 3 копійки - до 37,98 грн за долар. Курс євро до гривні подорожчав на 5 копійок - до 41,70 грн/євро. А продати американську валюту в банку можна за курсом 37,48 грн/дол., євро - 40,70 грн/євро.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва 24 квітня зміцнився на 5 копійок – до 38,25 грн/дол. Щодо євро курс гривні не змінився і становить 41,80 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,75 грн за дол., євро - 41,20 грн за євро.

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