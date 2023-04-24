Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,75 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок – до 38,25 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і становить 41,80 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,75 грн за дол., євро - 41,20 грн за євро.

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Курс долара в Україні у банківських обмінниках Києва 23 квітня зміцнився на 10 копійок - до 38,30 грн/дол. Щодо євро курс гривні послабився на 5 копійок і становить 41,80 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна було за курсом 37,80 грн за дол., євро - 41,10 грн за євро.

Курс готівкового долара в "ПриватБанку" 23 квітня подорожчав на 3 копійки - до 37,98 грн за долар. Курс євро до гривні подорожчав на 5 копійок - до 41,70 грн/євро. А продати американську валюту в банку можна за курсом 37,48 грн/дол., євро - 40,70 грн/євро.

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