Зміна назви монет необхідна, перш за все, для повернення українським монетам власної ідентичності.

Для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України Національний банк ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг".

Голова Національного банку Андрій Пишний наголосив, що, згідно з дослідженням історії грошового обігу, така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації

"Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет це слово "шаг", - сказав Пишний.

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В НБУ наголошують, що зміна назви монет необхідна, перш за все, для повернення українським монетам власної ідентичності, адже назва "шаг" давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі.

"Це унікальне найменувания монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників", - повідомляє регулятор.

Наголошується що назва "копійка" має московське, імперське походження.

"В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав", - йдеться у матеріалах НБУ.

Також зазначається, що наукова спільнота підтримує ініціативу Нацбанку.

Як будуть впроваджувати монетну реформу

Національний банк розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін. Зокрема, пропонується встановити, що співвідношення між "копійкою" та "шагом" дорівнюватиме 1:1, а Нацбанк розроблятиме дизайн та визначатиме порядок введення обіг "шагів", а також порядок і строки вилучення з обігу "копійок".

Зазначається, що розроблені законопроекти після узгодження з зацікавленими державними органами Національний банк направить для розгляду та схвалення до Верховної Ради. У разі ухвалення парламентом відповідних законів, регулятор може перейти до практичного втілення ініціативи - карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.

"Водночас Національний банк не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги", - повідомив регулятор.

Пам'ятні монети в Україні - останні новини

30 серпня голова Національного банку Андрій Пишний та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук презентували нову пам’ятну монету "Парламентаризм".

Монета присвячена важливій складовій демократичного устрою України та провідній ролі в цьому процесі українського парламенту - Верховної Ради України.

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