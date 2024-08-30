Монета має номінал 5 гривень, тираж - 50 000 штук.

Голова Національного банку Андрій Пишний та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук презентували нову пам’ятну монету "Парламентаризм". Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що монета присвячена важливій складовій демократичного устрою України та провідній ролі в цьому процесі українського парламенту - Верховної Ради України.

"Саме у стінах Верховної Ради відбуваються ключові для України процеси, саме тут реалізується основний принцип демократії: єдине джерело влади в Україні є народ. І це те, що стратегічно відрізняє нас від країн, які нас атакують. Це те, що створює нашу суперсилу. Це складний вибір, але це наш вибір, який сформував українську державу", - наголосив голова Нацбанку. Відео дня

На аверсі монети у верхній частині зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп. Це втілює ідею багатогранності українського народу та підкреслює, що згідно з Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Нижче зображено впізнаване всіма українцями інформаційне табло для відображення в сесійній залі Верховної Ради результатів голосування.

На реверсі монети по колу розміщено стилізований український орнамент, а в центрі композиції на дзеркальному тлі - логотип Верховної Ради України.

Пам’ятна монета "Парламентаризм" введена в обіг 30 серпня 2024 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж - 50 000 штук у сувенірному пакованні. Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

Пам’ятні монети в Україні

Національний банк України 25 червня ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету "Медичні сили Збройних Сил України". Ця монета продовжує серію "Збройні Сили України" та присвячена самовідданій праці військових медиків.

У 38-му річницю Чорнобильської катастрофи, 26 квітня, НБУ ввів в обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний". Це вже четверта монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.

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