Виплати до Дня Незалежності: хто має право та як отримати

Пенсіонерам грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією.

В Україні до Дня Незалежності щороку виплачують одноразову грошову допомогу певним категоріям громадян.

Відповідна постанова ухвалена Кабінетом міністрів. Вона передбачає, що разова грошова виплата виплачується до 24 серпня 2025 року у таких розмірах:

• 3 100 гривень – особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

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• 3 100 гривень - особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, що мають інвалідність I групи;

• 2 900 гривень – вищезазначені особи з інвалідністю II групи;

• 2 700 гривень – вищезазначені особи з інвалідністю III групи;

• 1 000 гривень – учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів та дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

• 650 гривень – членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге;

• 450 гривень – учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, дітям партизанів.

Як отримати виплату

Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією, і додатково звертатися не потрібно.

Ветеранам війни, які проходять службу чи працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу чи працюють, на підставі поданих роботодавцями заявок.

Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу чи не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

У заяві довільної форми слід зазначити паспортні дані, номер банківського рахунка, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання виплати.

До заяви додаються:

- копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України;

- копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (.

Заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.

Подати заяву на виплату можна особисто у Пенсійному фонді або ЦНАП, поштою на адресу територіального органу ПФУ чи онлайн – через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Грошові виплати – інші новини

У березні Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує механізм отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності волонтера.

Раніше процес був складним і вимагав двох окремих звернень, тепер Мінветеранів самостійно здійснює виплату після подання документів заявником через ЦНАП або поштою чи електронною поштою.

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