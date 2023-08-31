Протягом не менше 4 місяців понад 260 тисяч пенсіонерів у дев'яти областях України отримуватимуть доплати до пенсій.

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) розпочала перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни.

Як повідомляє Мінсоцполітики, список осіб, які мають право на виплати, на підставі наявних реєстрів, формує Пенсійний фонд, а ВПП направляє грошові виплати саме цим людям. Протягом не менше 4 місяців понад 260 тисяч пенсіонерів у дев'яти областях України отримуватимуть доплати до пенсій.

Пенсіонери з яких областей отримають виплати

До переліку областей увійшли

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Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Луганська,

Миколаївська,

Херсонська,

Чернігівська,

Сумська,

Харківська.

Право на виплати мають

особи, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

мають розмір пенсії менше 3 тис. грн.

не отримували з 1 березня 2023 р.додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

Розмір виплати

Пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримуватимуть щомісячну виплату від ВПП у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, та сумою 3000 грн, мінімальний розмір виплати - 100 грн. Кошти виплачуються безпосередньо WFP на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву або запит до Всесвітньої продовольчої програми, або до Пенсійного фонду не потрібно.

ООН та допомога Україні

23 серпня 2023 року стало відомо про те, що організація Об'єднаних Націй розпочала ініціативу зі збору 268 млн доларів для підтримки України під час опалювального сезону. Розрахунки щодо потреб у допомозі ґрунтуються на досвіді минулої зими.

Пріоритетними вважаються ремонтні роботи в центрах для переміщених осіб і фінансова допомога переселенцям, щоб вони могли оплачувати оренду житла або комунальні послуги. Гуманітарні організації допомагатимуть з ремонтом муніципальних систем опалення.

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