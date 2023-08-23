Розрахунки щодо потреб у допомозі ґрунтуються на досвіді минулої зими.

Організація Об'єднаних Націй розпочала ініціативу зі збору 268 млн доларів для підтримки України під час опалювального сезону.

Про це заявив представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, зазначивши, що ООН разом з партнерами розпочала ініціативу із закликом зібрати кошти для надання допомоги 1,3 млн осіб у зимові місяці, повідомляє Укрінформ.

Дюжаррік зазначив, що окупанти завдали серйозної шкоди інфраструктурі України, що піддає мільйони людей надзвичайному ризику під час холодної пори року.

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"Розрахунки щодо потреб у допомозі ґрунтуються на досвіді минулої зими, коли гуманітарні організації надали подібні послуги 2,2 млн осіб і доставили понад 4 тис. генераторів в умовах гострої енергетичної кризи", - пояснив Дюжаррік.

Представник Генсека ООН підкреслив, що цієї зими в ООН надаватимуть пріоритет аварійному ремонту будинків на прифронтових територіях.

"Пріоритетними також вважаються ремонтні роботи в центрах для переміщених осіб і фінансова допомога переселенцям, щоб вони могли оплачувати оренду житла або комунальні послуги". Гуманітарні організації допомагатимуть з ремонтом муніципальних систем опалення, додав представник Генсека", - зазначив Дюжаррік.

Підготовка до зими

Станом на серпень у підземні сховища газу України вже закачали понад 12,3 млрд кубів блакитного палива. До початку нинішнього опалювального сезону планують накопичити 14 млрд кубометрів газу.

Як повідомила прес-служба Міністерства енергетики, видобуток і закачування газу в підземні сховища відбуваються згідно з напрацьованим графіком. Крім того, Україна нарощує темпи видобутку.

За оцінкою фахівців, через брак обладнання та грошей для ремонтів пошкоджених об'єктів енергетики Україні не вдасться відновити стійкість енергосистеми до рівня довоєнного або, хоча б, жовтня минулого року.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що опалювальний сезон в Україні буде складним, уряд готується до різних сценаріїв проходження зими.

4 серпня в НКРЕКП поперидили, що зима буде страшною. На той момент в Україні не відновили і 2% від зруйнованої енергосистеми.

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