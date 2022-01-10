Національний банк України на 10 січня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,50 грн/дол.

Найближчим часом курс гривні перебуватиме під тиском – українська валюта коливатиметься на рівні 27,5 грн/дол. зі спробами покупців продовжити ослаблення курсу.

Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики групи компаній Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

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"Курс гривні в понеділок, 10 січня, відкрив торги на позначці 27,5 грн/дол. Підтримку гривні надають дані про зростання міжнародних резервів України за підсумками 2021 року на 6% - до 30,94 млрд дол. Міністерство економіки України повідомило, що країна завершила рік з рекордним ВВП - майже у 200 млрд дол.",- сказав експерт.

Як зазначив Шевчишин, в Мінекономіки також уточнили, що торік було створено 400 тис.нових робочих місць і залучено 5,5 млрд дол. прямих іноземних інвестицій. Разом з тим дефіцит держбюджету за рік склав 6,2 млрд дол. при планових показниках у 8,1 млрд дол.

"Попри новинний фон, ринок спрямований на ослаблення гривні. Очікується суттєвий приріст імпорту за рахунок імпорту енергоносіїв, а також заміщення частини продукції зупинених підприємств внаслідок високих цін газу. Також нерезиденти відновили виведення інвестицій з країни", - повідомив аналітик.

За його словами, з початку 2022 року нерезиденти скоротили портфель ОВДП майже на 2 млрд грн на тлі погіршення настроїв на світових фінансових ринках в очікуванні посилення грошово-кредитної політики ФРС США. Посилити тиск на гривню може зайва на ринку ліквідність, яка не була повною мірою реалізована наприкінці 2021 року, а саме – відшкодування ПДВ та бюджетні кошти підрядникам.

"Найближчим часом гривня буде тестувати на міцність рівень 27,5 гривень за долар, зі спробами покупців продовжити ослаблення курсу", - резюмував Шевчишин.

Курс на 10 січня:

Національний банк України на 10 січня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,50 грн / дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.