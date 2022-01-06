Курс гривні до євро на 10 січня встановлено на рівні 31,11 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 10 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,50 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 31,11 грн/євро, тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,49/27,51 грн/дол., до євро - на рівні 31,11/31,13 грн/євро.

Читайте такожНа тлі протестів у Казахстані в Україні почав зростати курс долараЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на четвер, 6 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,46 грн/дол., тобто гривня ослабла на 16 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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