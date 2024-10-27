За словами Альфреда Кеммера, Фонд готуватиме основу для успіху України в середньостроковій перспективі.

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують, що війна в Україні затягнеться. Про це в інтерв'ю Голос Америки сказав директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер.

Коментуючи погіршення прогнозу Фонду щодо росту ВВП України, він зазначив, що Росія руйнує українську інфраструктуру і "завдає болю не лише економіці, але і людям".

"Я щасливий, що партнери України надзвичайно зосереджено працюють, щоб зменшити вплив цього. Я дуже сподіваюсь, і це також надія уряду, що українці зможуть залишитись в Україні", - підкреслив Кеммер.

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Вондочас він зазначив, що зниження прогнозу щодо росту української економіки на наступний рік пов’язане саме з війною. При цьому Європа в останні роки проявила велику солідарність і приймає біженців з України:

"Але я дуже сподіваюсь, і це також надія уряду, що українці зможуть залишитись в Україні, вони зроблять все можливе, щоб українці не були змушені покидати свою країну".

Основним викликом для України чиновник МВФ назвав те, що війна триватиме довше, завдаючи болю населенню, "і це дуже важко зупинити".

"В рамках програми ми продовжимо дивитись на макростабільність, більше приділяти увагу структурним реформам, включаючи доходи на середньострокову перспективу і готувати цю основу для успіху України в середньостроковій перспективі. Це стратегічний пріоритет. Над цим все ще нависає тінь жахливої війни", - резюмував Кеммер.

Співпраця України з МВФ - останні новини

Минулого тижня МВФ виділив Україні транш обсягом понад $1 мільярд. Гроші спрямують на покриття бюджетних видатків невійськового характеру.

У Фонді зазначили, що українська влада виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня і завершила чотири структурні контрольні показники.

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