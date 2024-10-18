МВФ виділив Україні транш обсягом понад $1 мільярд

Гроші спрямують на покриття бюджетних видатків невійськового характеру.

Рада МВФ завершила п'ятий огляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило виділити приблизно 1,1 мільярда доларів для України, які будуть спрямовані на підтримку бюджету. Про це сказано у релізі МВФ.

Там зазначають, що економіка України залишається стійкою, а виконання програми EFF - високим, попри складні умови. Влада виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня і завершила чотири структурні контрольні показники.

"Для забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення стійкості державних фінансів та боргових зобов'язань, а також для посилення інституційних реформ необхідно підтримувати постійний імпульс реформ, активізувати мобілізацію внутрішніх доходів та забезпечити своєчасне надходження зовнішньої допомоги", - додали в МВФ.

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За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків невійськового характеру. Також, за його словами, під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік, завдяки чому до державного бюджету залучать більше ресурсів.

Співпраця України і МВФ - деталі

У вересні Міжнародний валютний фонд заявив, що досяг попередньої угоди з Україною про надання фінансової допомоги в розмірі близько 1,1 мільярда доларів.

МВФ є ключовим міжнародним кредитором Києва, і його чотирирічна програма в розмірі 15,6 мільярда доларів є важливою частиною більшого пакета глобальної економічної підтримки України, яка готується до третьої зими, намагаючись протистояти повномасштабному вторгненню Росії.

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