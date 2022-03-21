Для Сполучених Штатів падіння може скласти близько 0,9% / фото REUTERS
Військове вторгнення Росії на територію України та розв'язана війна може знизити зростання глобального ВВП більш ніж на 1% вже у 2022 році. Крім того, інфляція зросте на 2,5%.
Такий прогноз озвучили в Організації економічного співробітництва та розвитку, передає Reuters.
ОЕСР заявили, що негативний вплив війни на економіку єврозони може скласти до 1,4% - через високу залежність Європи від російських енергоносіїв. Для Сполучених Штатів падіння може скласти близько 0,9%.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.