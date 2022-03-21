Негативний вплив війни на економіку єврозони може скласти до 1,4%

Військове вторгнення Росії на територію України та розв'язана війна може знизити зростання глобального ВВП більш ніж на 1% вже у 2022 році. Крім того, інфляція зросте на 2,5%.

Такий прогноз озвучили в Організації економічного співробітництва та розвитку, передає Reuters.

ОЕСР заявили, що негативний вплив війни на економіку єврозони може скласти до 1,4% - через високу залежність Європи від російських енергоносіїв. Для Сполучених Штатів падіння може скласти близько 0,9%.

Війна проти України: