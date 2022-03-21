Криптоактиви допомогли покрити невідкладні потреби ЗСУ в перші дні війни.

Криптофонд України зібрав понад $60 млн на потреби Збройних Сил України.

Про це йдеться у повідомленні міністерство.

Криптоактиви допомогли покрити невідкладні потреби ЗСУ в перші дні війни.

На покупку бронежилетів, тепловізійної оптики, медичних засобів, сухпайків, касок та рацій було витрачено 34 млн криптодонатів.

У Мінцифри також нагадали, що всі офіційні криптогаманці Міністерства зібрані на сайті.

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