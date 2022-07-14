Восени може продовжитись "повзуча" девальвація гривні.

"Надрукована" гривня підвищує попит на валюту. Долар в Україні дорожчає, що підживлює негативні настрої.

Про це пише Forbes. Щоб заспокоїти ситуацію, Нацбанк у червні збільшив продаж валюти з резервів до $4 млрд з $3,4 млрд місяць тому. Але "повзуча" девальвація продовжується.

До внутрішніх факторів додаються глобальні тенденції. Через підняття ставки ФРС та війну в Європі США стають рятівною гаванню для грошей великих інвестиційних та пенсійних фондів, пояснює експерт CASE Україна Євген Дубогриз. Інвестори переводять гроші до США і вкладають їх в американські цінні папери. Попит на долар збільшується, і він дорожчає до всіх основних світових валют, включаючи гривню.

Протягом літа не буде значного зростання вартості долара, вважає Дубогриз, і вона навіть може трохи "просісти" з рівнів середини липня – з 37,5 грн/$ до 36-37 грн/$. Але восени може продовжитись "повзуча" девальвація, припускає Дубогриз.

Якщо фінансова допомога від міжнародних партнерів не збільшиться, курс може й перевищити значення 40 грн/$. Якщо ж Україна отримуватиме щонайменше $4-4,5 млрд допомоги на місяць, курс залишиться на поточному рівні щонайменше до кінця року.

раніше повідомлялося, що понад тиждень долар на готівковому ринку стрімко дорожчає. Наразі готівкові курси майже на 10 грн відірвалися від офіційного курсу НБУ, який залишається зафіксованим на рівні 29,25 грн/$ з першого ж дня війни з Росією.

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