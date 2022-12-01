За підтримку його звільнення проголосували лише 215 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Верховна Рада України провалила звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Як повідомив своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, постанова не набрала необхідної кількості голосів.

"Рада провалила звільнення з посади голови Рахункової палати Пацкана В.В. він раніше відкликав свою заяву, а постанова №8211 була винесена в зал і набрала лише 215 голосів", - зазначив він.

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Железняк додав, що від "Слуги народу" "за" проголосував 171 депутат, від групи "Довіра"- 14, від "Платформи за життя і мир" і "Відновлення України" - по 13, від позафракційних - 3, від "Голосу" - 1.

Від "Європейської солідарності", "Батьківщини" та групи "За майбутнє" жоден депутат не дав голосів за це рішення.

Постанова мала набрати для прийняття 226 голосів

Робота Пацкана в Рахунковій платі:

15 березня 2018 року Верховна Рада призначила 9 членів Рахункової палати України. Серед них був Валерій Пацкан, який був обраний головою Рахункової палати.

16 листопада 2022 року Пацкан написав заяву про відставку. Його підозрюють у незаконному отриманні компенсації у розмірі 117 тис.грн за винаймання житла. Такі дії кваліфіковано за ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

Сам Пацкан вважає необґрунтованою підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла під час його депутатства. За його словами, є "зацікавлені особи", які хочуть перешкодити перевіркам Рахункової палати. Він пообіцяв захищатися в установленому законом порядку.

30 листопада Железняк повідомив, що Пацкан написав листа на ім'я голови Верховної Ради та фракцій про відкликання своєї заяви про звільнення з посади. Причиною такого рішення Пацкан назвав законодавчу колізію.

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