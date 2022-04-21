Даним законом перешкоджається використання економічних активів на шкоду національній безпеці України.

Верховна Рада прийняла закон, яким спростила процедуру конфіскації майна росіян під санкціями.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття в цілому проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб" (№ 7194) проголосували 302 народних депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, прийнятим документом перешкоджається використання економічних активів на шкоду національній безпеці України та залучення активів, які є підґрунтям для діяльності, спрямованої на підготовку, розпалювання та ведення агресивної війни (включно з агресивною пропагандою), для посилення оборони України та відшкодування завданої шкоди.

"З цього приводу слід зазначити, що серйозність, масштабність, гострота та катастрофічні тенденції розвитку безпекової та гуманітарної ситуації в Україні та світі у зв’язку зі збройною агресією РФ виправдовують запропоновані заходи", - йдеться в документі.

Раніше повідомлялося, що Польща має намір конфіскувати російське майно на своїй території. В Польщі на такі дії є конституційні обмеження, тому ініціативу проведуть через сейм, щоб вона стала законом.

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