Ініціативу проведуть через сейм, щоб вона стала законом.

Прем'єр-міністр Польща Матеуш Моравецький заявив, що країна має намір конфіскувати майно росіян, що знаходиться на її території.

Про це йшлося в його інтерв'ю Wprost.

За його словами, уряд Польщі обговорить з опозицією ситуацію в Україні.

Одна з обговорюваних тем - конфіскація російського майна, яке знаходиться на території Польщі.

Поки, за його словами, в Польщі на такі дії є конституційні обмеження, тому ініціативу проведуть через сейм, щоб вона стала законом.

"У нас немає російських яхт. Але є трохи нерухомості і фінансові активи, тобто акції компаній, які ми повинні відібрати. У всякому разі, наша коаліція рішуче за це", - сказав Моравецький.

Раніше Матеуш Моравецький запропонував Європейському Союзу на наступному засіданні Євроради розглянути питання про посилення санкцій проти Росії і повністю припинити торгівлю з країною-агресором на суші і на морі.

Вас також можуть зацікавити новини: