Знаходження більшої частини України в "червоній" зоні пригнічує ділову активність, що обмежує імпорт і попит на валюту.

Найближчим часом курс гривні коливатиметься в межах 26,3-26,4 грн/дол., однак у разі активності імпортерів енергоресурсів долар може подорожчати.

Про це повідомив керівник відділу аналітики групи компаній Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

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"Очікуємо збереження руху гривні найближчим часом в діапазоні 26,3-26,4 гривень за долар США. У разі активності імпортерів енергоресурсів, курс може вийти за межі верхньої межі зазначеного діапазону", - сказав експерт.

За словами Шевчишина, гривня відкриває перший торговий день листопада поблизу позначки 26,3 грн/дол. Він зазначає, що більша частина України знаходиться в "червоній" епідеміологічній зоні з жорсткими обмеженнями, що пригнічує ділову активність. Це обмежує імпорт і попит на валюту.

"Враховуючи досвід попередніх локдаунів, можна відзначити, що активність валютного ринку знижується, а курс протримається в невеликому торговому коридорі, аж до виходу з обмежень", - підкреслив аналітик.

Шевчишин зазначає, що через слабкість споживчого імпорту єдиними покупцями валюти зараз виступають імпортери критично необхідних товарів, нерезиденти та НБУ. Однак існують побоювання, що вихід газотрейдерів та імпортерів вугілля на валютний ринок може змінити тенденцію в бік ослаблення гривні.

"Нерезиденти, які активно виходили з ОВДП протягом місяця, минулої п'ятниці відновили покупки гривневих держоблігацій і наростили портфель на 1,4 млрд гривень. Проте, відтік у жовтні склав 3,6 млрд гривень. НБУ ж стримує коливання ринку, викуповуючи надлишки валюти", - сказав експерт.

Курс на 1 листопада:

Національний банк України на 1 листопада встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,28 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій