Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,60 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 1 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,28 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 30,60 грн/євро, тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,25/26,27 грн/дол., до євро - на рівні 30,57/30,60 грн/євро.

Курс на 29 жовтня:

Національний банк України на п'ятницю, 29 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,33 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на листопад:

Згідно з прогнозами курс гривні у листопаді коливатиметься в межах 26,3-27 грн/дол., при цьому на нього впливатимуть карантинні обмеження.

Автор: Катерина Жирій