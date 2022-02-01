Експерт зазначає, що посилення геополітичної напруги істотно впливає на курс.

Найближчим часом спостерігатиметься незначне зростання курсу долара до гривні.

Такий прогноз, як йдеться в матеріалі УНІАН, озвучив старший аналітик компанії Альпарі Вадим Іосуб.

"Ми очікуємо незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,8 грн/дол., а готівковий долар в банках буде торгуватися близько 28,7-28,9 грн/дол."- прогнозує аналітик.

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Експерт зазначає, що посилення геополітичної напруги на початку 2022 року генерує істотний тиск на ціни через курсовий канал. Іншим зовнішнім ризиком експерт називає стрімке погіршення умов зовнішньої торгівлі.

Довідка УНІАН: востаннє курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.

Курс 1 лютого:

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 1 лютого, зміцнився на 30 копійок – до 28,55 грн/дол.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,25 грн за дол., Євро - 31,55 грн за євро.

Курс гривні до євро зміцнився на 20 копійок - до 32,00 грн/євро.