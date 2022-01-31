Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,75 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 1 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,46 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 32 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 31,75 грн/євро, таким чином гривня зміцнилася на 28 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,42/28,44 грн/дол., до євро - на рівні 31,70/31,72 грн/євро.

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Курс 31 січня:

НБУ на 31 січня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,78 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 21 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на лютий:

Фінансові аналітики прогнозують коливання курсу гривні до 29 грн/дол. Востаннє курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.