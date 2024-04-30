Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро - 42,92 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 30 квітня, знизився на 5 копійок і становить 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також послабився на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,30 грн, євро - за курсом 41,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився - 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не зазнав змін і становить 42,92 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 30 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,67 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,50 грн/євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 9 копійок і складає 39,80 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,70 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні здешевшав на 10 копійок і складає 42,90 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

При цьому аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до 3 травня в банках перебуватиме в межах від 39,10 до 40,20 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 39,00 до 40,00 грн/дол.

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