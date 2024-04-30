Продати долар можна в середньому за курсом 39,50 грн, євро – 42,35 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 30 квітня, зріс на 5 копійок – до 39,95 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні, в свою чергу, сьогодні знизився на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,35 грн за євро.

Курс валют Київ

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 9 копійок і складає 39,80 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,70 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні здешевшав на 10 копійок і складає 42,90 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 30 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,67 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,50 грн/євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що курс долара в Україні до 3 травня в банках перебуватиме в межах від 39,10 до 40,20 грн/дол., а в обмінниках фінансових компаній - у межах від 39,00 до 40,00 грн/дол.

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