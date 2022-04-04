ЄБРР перебуває у процесі закриття своїх представництв у Москві та Мінську.

Рада керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку проголосувала за зупинення фінансування усіх проектів в РФ та Білорусі.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЄБРР.

"Доступ Російської Федерації та Білорусі до ресурсів банку офіційно та негайно зупиняється. Це означає, що в жодній із країн не може бути проектів із фінансовою участю банку або діяльності в рамках технічного співробітництва. Крім того, ЄБРР залишає за собою право на зупинення або повне припинення вибірки коштів за існуючими проектами", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що ЄБРР перебуває у процесі закриття своїх представництв у Москві та Мінську.

"Сумно, що ми змушені робити подібні кроки після стількох років співпраці з обома країнами. Проте війна з Україною, розв'язана Росією, не залишила нам іншого вибору, окрім засудження цих дій, і не лише на словах. Подібна реакція також потрібна, щоб обидві країни чітко розуміли, що вони підірвали цінності, важливі як для нашого інституту, так і для всієї міжнародної спільноти", - цитує прес-служба президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції та розвитку у березні оголосив про початковий пакет заходів щодо стійкості в розмірі 2 млрд євро, щоб допомогти компаніям і країнам, які постраждали від припливу українських біженців.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку - міжнародний фінансово-кредитний інститут, створений в 1991 році для надання допомоги країнам Центральної та Східної Європи, а також Центральної Азії в проведенні ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн в міжнародні господарські зв'язки.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності в нашій країні в 1993 році банк у сукупності виділив понад 14,6 млрд євро на понад 480 проектів.