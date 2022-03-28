При цьому він продовжує фінансово підтримувати Україну.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про закриття своїх офісів у Москві та Мінську.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЄБРР.

"ЄБРР рішуче засудив війну проти України, і рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим результатом дій Російської Федерації за допомогою Білорусі", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що ЄБРР продовжує активно підтримувати Україну.

"Ми продовжуємо пропонувати нашу непохитну підтримку Україні і вже узгодили початковий пакет у 2 мільярди євро для України та інших країн, які постраждали від війни", - підкреслили в установі.

Нагадаємо, економісти Інституту міжнародних фінансів вважають, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України зведе нанівець 15 років економічного зростання РФ.

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