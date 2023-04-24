Відсьогодні стартує друга хвиля подачі заяв, яка триватиме два тижні.

За підсумками першої хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів за програмою "Власна Справа" 54 українські захисники та захисниці запросили грантові кошти на 21 млн грн на старт або розвиток свого бізнесу.

Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, сьогодні, з 24 квітня, стартує друга хвиля подачі заяв, яка триватиме два тижні.

"Максимальну суму гранту в 1 млн грн запросили 5 заявників, 15 заяв надійшли чоловвка або дружини ветерана на грант до 500 тис.грн. Зазначу, що 80% заявників попросили гранти за програмами, що передбачають співфінансування, тобто вони готові розділити відповідальність з державою за розвиток свого бізнесу і планують вкласти в свій проект 30% власних коштів. Загалом ветерани запросили грантів на 21 млн грн і мають намір реалізувати свої бізнес-проекти вартістю понад 32 млн грн", - зазначила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

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Повідомляється, що отримані грантові заявки протягом наступних 15 робочих днів будуть оброблятися "Ощадбанком" та Державною службою зайнятості, які перевірятимуть ділову репутацію заявника та поданих ним документів, оцінюватимуть реалістичність його бізнес-плану, після чого він повинен пройти співбесіду з фахівцями центру зайнятості, за результатами якого приймається рішення про надання або відмову в наданні гранту.

Бережна нагадала, що програмами грантів для ветеранів передбачено надання 250 тис.грн - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення 1 робочого місця; 500 тис. грн - для дружини/чоловіка учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення 2 робочих місць; 1 млн грн - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше 3 років, за умови створення 4 робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти у розмірі 500 тис.грн та 1 млн грн надаються за умови співфінансування з отримувачем - 30% коштів вкладає у свою справу Отримувач гранту, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів у процесі діяльності підприємця протягом трьох років. Заявки на отримання гранту подаються через портал " дія " разом з бізнес-планом.

"єРобота" для ветеранського бізнесу

У червні 2022 року було оголошено про початок реалізації нового урядового проекту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Всі програми об'єднані під загальною назвою "єРобота".

Передбачалося, що "єРобота" дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч робочих місць.

30 березня 2023 року Кабінет міністрів ухвлив постанову про розширення програми безповоротних грантів "єРобота", яка включатиме окремі напрямки саме для ветеранського бізнесу.

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