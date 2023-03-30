Усі заявки на гранти для бізнесу прийматимуться через "Дію".

Кабінет міністрів ухвалив постанову про розширення програми безповоротних грантів "єРобота", яка включатиме окремі напрями саме для ветеранського бізнесу.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, мова йде про три основних напрямки.

За першим напрямком, ветеран може отримати 250 тисяч гривень гранту на власний бізнес за умови створення щонайменше одного робочого місця.

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Другий напрямок передбачає грант у 500 тисяч гривень для члена родини учасника бойових дій за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою буде 70 на 30, тобто, 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця.

Третій напрямок - це 1 мільйон гривень гранту для учасника бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш ніж 3 роки був зареєстрований як ФОП.

"Головна умова для цього гранту - це створити від чотирьох робочих місць, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само, як і в другій програмі, співфінансування буде 70 на 30", - додав голова уряду.

За словами Шмигаля, всі заявки на гранти прийматимуться через "Дію".

Програма "єРобота" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у червні 2022 року було оголошено про початок реалізації нового урядового проекту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Важливим акцентом всіх програм у рамках проекту має стати створення нових робочих місць та можливість онлайн-оформлення заяв на отримання грантів. Всі програми об’єднані під загальною назвою "єРобота".

Міністр економіки Юлія Свириденко заявляла, що урядова грантова програма "єРобота" дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч робочих місць.

У вересні Денис Шмигаль прогнозував, що урядова програма "єРобота" вимагатиме у 2023 році фінансування в розмірі не менше ніж 30 млрд грн, частину з яких планується направити з державного бюджет.

Наприкінці грудня Кабінет міністрів виділив ще 400 млн грн в рамках програми "єРобота" на розвиток садівництва, облаштування теплиць і мікрогранти для створення або розвитку власної справи.

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