ЄС готує для України кредит на €45 мільярдів, але є серйозна перешкода, - FT

Через посилення російських атак і зростання масштабів руйнувань дефіцит фінансування країни збільшився.

Європейська комісія запропонує залучити 45 мільярдів євро кредитних коштів під гарантії спільного бюджету Євросоюзу для фінансування України в той час, як Київ готується до найважчої зими від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як пише Financial Times, наступного року Україна зіткнеться з дефіцитом фінансування обсягом близько 70 млрд євро. Єврокомісія пообіцяла допомогти покрити дві третини цієї суми та закликала інших західних союзників збільшити підтримку.

Як повідомили виданню джерела, обізнані з планом, відповідну пропозицію щодо залучення коштів під гарантії бюджету ЄС Єврокомісія представить країнам-членам у середу, 18 листопала. Механізм фінансування буде аналогічним тому, який використали минулого року для забезпечення кредиту Україні на 90 млрд євро.

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Ці кошти мали покрити фінансові потреби України цього та наступного року. Однак через посилення російських атак і зростання масштабів руйнувань дефіцит фінансування країни збільшився.

Три країни ЄС – Чехія, Словаччина та Угорщина – домоглися звільнення від сплати відсотків за кредитом на 90 млрд євро. Новий кредит обсягом близько 45 млрд євро потребуватиме підтримки всіх 27 країн Євросоюзу. Водночас ці три держави, а також Болгарія вже заявили, що не братимуть участі в подальшому фінансуванні України.

Така позиція спонукала канцлера Німеччини Фрідріха Мерца минулого тижня пригрозити, що Берлін не погодиться на затвердження наступного семирічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки, якщо всі країни Блоку не долучаться до фінансування України наступного року та надалі.

Німеччина є найбільшим чистим платником до бюджету ЄС і найбільшим двостороннім донором України в Європі. Натомість усі чотири країни, які вимагають звільнення від участі у фінансуванні України, є чистими отримувачами коштів із бюджету Євросоюзу.

Після заяви Мерца питання фінансування України та затвердження спільного бюджету ЄС на 2028–2034 роки фактично стали взаємопов'язаними.

Лідери ЄС обговорять обидва питання на саміті в Брюсселі 26–27 листопада. Вони прагнуть ухвалити відповідні рішення до кінця року.

За словами джерел, прив'язка цих питань має захистити фінансування України від майбутніх блокувань окремими країнами. Держави, які залежать від фінансування з бюджету ЄС, фактично будуть змушені обирати між підтримкою Києва та ризиком втратити доступ до європейських коштів.

У Брюсселі та Берліні побоюються, що забезпечити подальше фінансування України буде дедалі складніше через майбутні вибори в низці країн ЄС, зокрема Іспанії, Франції, Італії та Польщі.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка очолює рейтинги громадської думки напередодні президентських виборів у квітні, вже заявила, що припинить підтримку України, якщо змінить на посаді президента Еммануеля Макрона.

Водночас деякі політики попереджають, що така тактика може мати зворотний ефект, якщо країни сприймуть її як шантаж.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти заявив, що "домовленість про майбутнє фінансування України не може бути умовою для ухвалення наступного бюджету ЄС".

Фінансування Україні – головні новини

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати бюджет Євросоюзу на 2028–2034 роки, якщо всі країни-члени блоку не погодяться брати участь у фінансуванні України у 2027 році та в наступні роки. Мерц наголосив, що у 2027 році Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом фінансування у розмірі 70 мільярдів євро. Крім того, канцлер Німеччини хоче, щоб майбутні рішення щодо фінансування України ухвалювалися кваліфікованою більшістю голосів, а не одноголосно.

Проти такої умови виступили одразу чотири країни ЄС – Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив канцлера Німеччини у шантажі.

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